- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seara, in judetul Dambovita, ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. ”Dupa ce vom castiga, va fi acelasi parteneriat de succes cu presedintele Romaniei”, afirma Orban. ”Eu cred ca Partidul…

- Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Dambovița, ca PNL nu are nicio datorie fața de președintele Klaus Iohannis. Liderul PNL a mai spus ca cei din echipa lui Florin Cițu au pierdut in el un prieten, pe care l-ar fi putut avea tot restul vieții, „daca ave

- Ludovic Orban, președintele PNL, a fost intrebat miercuri daca mai comunica cu președintele Iohannis. Liderul liberal și-a aplecat capul și nu a dat nici un raspuns. „Ați discutat cu președintele in aceste zile?”, a fost intrebarea ziariștilor prezenți la declarația data miercuri de președintele PNL.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca programul PNDL 3, pe care l-a sustinut inca de la inceputul anului, a fost transformat in ”tema de campanie in competitia interna din Partidul National Liberal” si a mentionat ca are convingerea ca acest program poate fi adoptat in timp util si „fara a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- Miroase a securism in batalia din interiorul PNL. Ludovic Orban a denunțat duminica la conferinta de alegeri a PNL Vrancea „presiuni din exteriorul Partidului National Liberal”, el atragandu-le atentia celor din afara partidului „care si baga coada de doua luni” ca nu cedeaza in cursa pentru sefia PNL.…