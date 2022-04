​Ce înseamnă pentru România oprirea gazelor ruseşti Romania nu ar avea de suferit din lipsa gazelor, daca Rusia ar decide sa opreasca livrarile spre tara noastra. Aceasta intrucat productia interna a tarii poate sa acopere necesarul de consum in timpul sezonului cald. Pe de alta parte, insa, sistarea furnizarii catre Polonia si Bulgaria ne afecteaza din punctul de vedere al pretului, care a crescut in toata Europa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

