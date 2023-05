Ce înseamnă „Orașul de 15 minute”. Când poate fi implementat și în România acest conceptul urban care i-a provocat pe conspiraționiști Oamenii ar trebui sprijiniți sa ajunga cat mai repede la școala, la un magazin, la piața, la medic ori la locul de munca. Pentru asta, administrațiile locale și centrale ar trebui sa ne asigure infrastructura necesara, iar cartierele in care locuim ar trebui sa fie construite dupa un model al Orașului de 15 minute. Acest concept de planificare urbana presupune ca majoritatea necesitaților și serviciilor zilnice, cum ar fi munca, cumparaturile, educația, ingrijirea sanatații și petrecerea timpului liber sa poata fi ușor accesibile cu o plimbare pe jos de 15 minute sau o plimbare cu bicicleta. Ideea… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

