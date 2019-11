Ce înseamnă „Oraș inteligent”? Noțiunea de „oraș inteligent” a crescut in popularitate in ultimii douazeci de ani. Fanii revoluției digitale considera ca tehnologiile de comunicare vor transforma radical orașele noastre, oferind o gama vasta de servicii noi, ce ne vor simplifica viața de zi cu zi. Pe de alta parte, aceasta rețea de senzori se poate transforma in milioane de urechi, ochi și nasuri electronice, prin intermediul carora cetațenii pot fi controlați de cei care au acces la aceste date. Cu alte cuvinte, unii se tem ca acest scenariu va distruge democrația. Remediul pentru aceasta viziune pesimista il reprezinta implicarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

