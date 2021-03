Stiri pe aceeasi tema

- Delia va deveni in curand primul artist muzical din Romania care lanseaza un NFT, odata cu single-ul sau „Racheta”, aducand astfel conceptul de NFT (non-fungible token), recent popularizat, și pe plan local. NFT-urile sunt un tip de criptomonede care, in loc sa reprezinte un inlocuitor pentru bani,…

- "Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt masluite dupa modelul brevetat de Laura Codruta Kovesi in celebrul dosar Realitatea. O sa vedeti felul in care Kovesi a vrut sa distruga Realitatea TV", spunea Ghița, dupa ce a fugit din țara.“Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde stateam…

- Cițu a fost intrebat de jurnaliști, dupa ședința de Guvern de miercuri, daca exista o „campanie de vaccinare paralela”. Decizie controversata a Ministerului Mediului: Animale rare, puse in bataia puștii. „Sunt intenții ascunse” „Trebuie sa intrebați Ministerul Sanatații daca are aceste informații.…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca nu crede ca Romania va trece la acest pasaport de vaccinare impotriva COVID-19 si ca personal nu sustine un astfel de demers. „Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam…

- • Florin Roman, deputat PNL: „Inseamna ca in acest moment statul nu are capacitatea de reactie pentru a reduce fenomenul coruptiei” • Vasile Dincu, senator PSD: „Prin prisma a ce se intampla acum, cred ca situatia privind indicele perceptiei coruptiei in tara noastra va fi mai grava in raportul ce va…

- Este posibil sa nu fie nevoie sa cumperi un Galaxy Z Fold sau Z Flip pentru a avea parte de unul dintre afișajele pliabile Samsung. Potrivit Ars Technica, publicația din industria coreeana ETNews susține ca Samsung este gata sa ofere tehnologia sa de ecran pliabil și catre alte companii. Se pare ca…

- Guvernul a aprobat azi proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa. Premierul Florin Cițu a declarat ca este posibil ca etapa a treia sa inceapa in martie, scrie hotnews . Premierul susține ca in etapa a doua intra doar personalul-cheie din…

- Autoritațile din Romania pregatesc a doua etapa a campaniei de vaccinare, in care va fi vaccinata populația cu varsta peste 65 de ani, persoanele cu risc ridicat și lucratorii care desfașoara activitați in domenii esențiale. Potrivit autoritaților, campania ar putea incepe inca de saptamana viitoare,…