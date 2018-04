Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, insarcinata și ea, a vorbit, marți, despre nașterea celui de-al treilea copil al lui Kate Middleton și a spus ca ea nu iși dorește ca momentul cand il va aduce pe lume pe primul sau copil sa fie atat de mediatizat. In varsta de 37 de ani, Jacinda Ardern il va…

- Kate Middleton va aduce astazi pe lume al treilea copil al sau, iar Marea Britanie așteapta cu sufletul la gura sa afle daca Ducesa de Cambridge avea avea inca o fetița sau inca un baiețel.

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei si al printului William al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.

- Kate Middleton a fost transportata, luni dimineata, la spitalul St Mary din Londra, unde va naste din clipa in clipa, a anuntat Palatul Kensington. Aceasta ce a intrat in travaliu și urmeaza sa dea naștere celui de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge a fost transportata cu masina de la Palatul Kensington…

- Ducesa de Cambridge a fost internata la Spitalul St. Mary’s in aceasta dimineața, pentru a aduce pe lume cel de-al treilea copil al ei și al Prințului William. Avand in vedere statutul sau, Kate Middleton va naște luand in considerare niște reguli și tradiții tipice Casei Regale a Marii Britanii. Una…

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…