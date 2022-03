Stiri pe aceeasi tema

- O cladire a universitații naționale din Harkiv și un departament regional de poliție au fost cuprinse de flacari in urma unei lovituri rusești asupra celui de-al doilea oraș ca marime al Ucrainei. Pompierii se lupta cu incendiul, chiar daca o parte a cladirii universitații s-a prabușit. Nu a fost imediat…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Videoclipuri dramatice publicate duminica, in a treia zi a invaziei, dupa o noapte in care Kievul a rezistat bombardamentelor, arata un convoi de tancuri marcate cu litera „Z” distrus in sudul Ucrainei, in apropiere de Herson, relateaza Daily Mail.

- Franta va reloca 500 de militari in Romania in cadrul NATO in urma invadarii Ucrainei vecine de catre Rusia, a anuntat vineri seara seful statului-major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, noteaza AFP. „NATO a decis sa-si consolideze prezenta, sa trimita un semn foarte clar de solidaritate…

- Povestea a fost descrisa pe Facebook intr-o postare a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.Fratele nostru a murit. Fapta sa eroica a incetinit semnificativ inaintarea inamicului, ceea ce a permis unitații sa redistribuie și sa organizeze apararea, se arata in postarea Statului Major Ucrainean.Potrivit…

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, domnul Paun Rohovei a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse, si practic, incepand de dimineata, au fost permanent…

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…