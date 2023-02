Ce inseamna literele de pe cutia de viteze automata. Daca ai trecut de la mașina manuala la cea automata, s-ar putea sa ai cateva semne de intrebare. Deși poate știi deja ca fiecare litera in parte inseamna in spate, in fața, sau in modul parcare, cum se traduc, de fapt, acestea și de la ce vin? Iata explicația pentru literele de pe cutia de viteza automata: Ce inseamna literele de pe cutia de viteze automata P – Park. Este un cuvant din limba engleza care inseamna parcare. Este opțiunea care trebuie aleasa cand mașina este parcata. Ce face practic litera P? Aceasta setare blocheaza cutia de viteze,…