- Doctorul Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu din București, sustine ca scolile vor trebui deschise, iar in acest moment e important ca parinții sa se vaccineze și, la momentul deschiderii școlilor, și profesorii sa fie imunizați,…

- Medicul a explicat ca, deocamdata, copiii sub 16 ani nu pot beneficia de vaccin, insa exista studii clinice ale Pfizer și Moderna care au inrolat deja copii, iar rezultatele vor veni la sfarșitul trimestrului I al acestui an. REVOLTA lui EMIL BOC continua! ”Ministerul lui VOICULESCU ii sfideaza pe…

- Restrictiile impuse de pandemie nu sunt resimtite in aceeasi masura de toata lumea. Psihologul si psihoterapeutul Erna Constantin arata cum ii afecteaza pandemia pe adolescenti, segmentul de varsta incercat, oricum, de cele mai tulburatoare transformari.

- Protocolul de tratament pentru COVID-19 a fost modificat, dupa ce s-a stabilit ca antiinflamatoarele ajuta in lupta cu noul coronavirus, insa se cere mare atentie la antibiotice. Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, specialist in pneumologie pediatrica, in cadrul Institutului Național pentru Sanatatea…

- Directorul Avangarde, Marius Pieleanu, a apreciat miercuri seara la Antena 3 ca doua dintre masurile anti-coronavirus luate de Guvernul PNL se vor reflecta negativ pentru liberali in alegerile parlamentare din 6 decembrie.„Dificultatile Guvernului Orban au inceput cu doua masuri care vor fi,…

- Stabilirea scenariilor de funcționare a școlilor din județul Suceava, care ar fi trebuit sa se faca in ședința de vineri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, a fost amanata. Prefectura Suceava a informat, printr-un comunicat de presa, ca analiza comitetului județean se amana pentru 24…

- Un numar de 3.000 – 4.000 de cazuri de COVID-19 pe zi inseamna un impact major pe secțiile de ATI și pe cele obișnuite, a spus șeful DSU Raed Arafat, duminica seara. Spitalele Malaxa și Colentina, din Capitala, devin spitale COVID.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed…

- Dr. Dan Erickson, un imunolog din Statele Unite, spune ca statul in casa are și dezavantaje. Conform specialistului, imunitatea se formeaza atunci cand ne expunem la viruși și bacterii, iar daca ne izolam, capacitatea de lupta a organismului scade, potrivit Antena 3.Citește și: ALERTA de inundații…