- Federația „Solidaritatea Sanitara” continua prezentarea analitica a problemelor și nedreptaților cu care se confrunta profesioniștii din sanatate, de data aceasta este vorba de asistentele medicale. Asistentele medicale au salariile reale mai mici cu pana la 15% decat cele avute inaintea creșterilor…

- Uniunea Europeana vine cu o solutie pentru statele ce se confrunta cu un deficit al fortei de munca. E posibil ca si in Romania sa se treaca la saptamana de munca de patru zile. „Cred ca este un lucru care avanseaza treptat, pentru ca noile generatii au o anumita viziune despre echilibrul intre munca…

- Angajații din Romania se pregatesc de o minivacanța cu ocazia zilei de 1 iunie, dar și cu ocazia Rusaliilor. Pe langa minivacanța, toți angajații care au copii in intreținere ar putea primi și un voucher de 300 de lei din partea angajatorilor, o suma care va fi dedicata exclusiv celor mici. Potrivit…

- De la 1 ianuarie 2024, intra in vigoare Legea prestatorului casnic in Romania, care prevede acordarea de tichete de activitati casnice pentru anumiti romani. Una dintre activitațile din Romania care se desfașoara inca, in mare parte, in zona gri sau chiar “la negru” din punct de vedere al plaților catre…

- Vești bune pentru anumiți angajați romani. Zilele trecute, autoritațile au oficializat un set de schimbari privind scutirea de impozit pe venit a anumitor salariați din sistem. Modificarile se vor aplica incepand din iunie 2023. Iata despre ce industrie este vorba. O noua categorie de salariați va beneficia…

- Vești extrem de IMPORTANTE pentru milioane de romani! Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR și-a luat angajamentul sa faca o serie de schimbari majore la Legea pensiilor. Sunt vizați toți cei care primesc pensie, dar și cei care se vor pensiona in urmatoarea perioada de timp. Noile informații despre…

- Inteligența artificiala amenința tot mai multe locuri de munca și poate inlocui joburile repetitive, insa unele sunt mult mai puțin afectate. Cei care au meserii ce presupun creativitate și abilitați organizatorice este mai puțin probabil sa iși piarda locul de munca. Un profesor și un psiholog caștiga…

- Asociatiile asiguratorilor anunta ca nu sunt de acord cu proiectul de Hotarare de Guvern privind inghetarea preturilor RCA, care incalca legislatia europeana, este lipsit de fundament economic, ambiguu si poate destabiliza si mai mult piata. „UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…