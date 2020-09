Ce înseamnă „generația avocado pe pâine” din care probabil faci parte Milenarii, sau generația Y, sunt persoanele nascute intre 1981 și 1996. Ele sunt adesea numite generația Me-Me-Me sau generația avocado pe paine (pentru ca adora painea prajita cu avocado). Acum, acești oameni au intre 24 și 39 de ani. Un alt nume pentru aceasta grupa de varsta este generația Peter... The post Ce inseamna „generația avocado pe paine” din care probabil faci parte appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt peste 300 de focare de COVID-19 in țara in prezent, a anunțat joi seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. El a precizat insa ca aceste focare inseamna și camine, și azile de batrani, și din domeniul industrial, zone care sunt insa controlabile. Nimeni nu…

- Anuntul a fost facut de directorul financiar al Apple, Luca Maestri, executivul companiei americane spunand ca va fi vorba de o intarziere de cateva saptamani. iPhone-urile noi intra, in general, pe piata in luna septembrie, in tarile aflate in primul val, ceea ce inseamna ca, in functie de…

- Pentru mulți tineri, un simplu click pe Instagram pentru a obține cele mai noi știri este acum o acțiune involuntara, in comparație cu generațiile anterioare pentru care ziarul reprezinta o sursa considerabila. Pentru un site care a fost in mod clar o platforma pentru partajarea de conținut a stilului…

- Multe dintre doamne și domnișoare, atunci cand se vopsesc, observa cu neplacere ca nuanța nu este deloc aceea pe care o vroiau. Atunci cand vrei sa te vopsești, pentru a avea culoarea pe care ai și vrut-o, trebuie sa și cont de cateva sfaturi esențiale. Cum sa alegi vopseaua potrivita pentru parul tau.…

- "Ii sarbatorim astazi pe profesionistii aerului si intreg personalul din domeniul aviatiei civile si militare, cu convingerea ca munca lor inseamna siguranta calatoriilor noastre cu avionul, sanse nepretuite pentru cei a caror viata depinde de accesul cat mai rapid la unitati spitalicesti din tara sau…

- Premierul critica amanarea adoptarii legii carantinei Foto: gov.ro Amânarea dezbaterii în Senat a legii privind izolarea și carantina a fost criticata astazi de premierul Ludovic Orban, dupa videoconferința cu prefecții. El a explicat ca statul este practic lipsit de pârghiile…

- "Turistii care vin la mare sa se distreze, dar sa respecte recomandarile pentru a evita raspandirea COVID-19", a declarat mniercuri Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca spera ca Parlamentul sa adopte in regim de urgenta legea privind carantina, pentru a…

- "Ati vazut ca Celentano are un tic la maxilar. Cand am trei zile filmari, una dupa alta, ma dor ochii pentru ca stau tot timpul asa, cu ochii incrucisati, de aceea eu nici nu-mi vad partenerii. Eu in atatea sezoane nici nu mi-am vazut partenerii ce fac. Pentru ca nu-i vad, eu ii aud doar si ii vad…