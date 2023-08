Limba romana are foarte multe particularitați. Expresiile reprezinta doar una dintre ele. Tu știi ce inseamna expresia „a spune vrute și nevrute”? A picat la Bacalaureat. E scandal din nou de fraudare, mulți au cautat-o pe internet. Ce trebuie sa știi despre limba romana Pana in anul 1860, limba romana s-a scris, de regula, cu […] The post Ce inseamna expresia „a spune vrute și nevrute”. A picat la BAC și e scandal din nou de fraudare appeared first on Playtech Știri .