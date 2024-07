Ce înseamnă "diving safari" Scafandrii din Moldova participa activ la "scufundari safari" (diving safari)- o croaziera pe mare, organizata pentru a vizita locuri aflate departe de țarm, cu un program bogat de scufundari, care dezvaluie in toata splendoarea lumea subacvatica a unei anumite regiuni a marii. Despre aceasta a declarat scafandrul Dmitrii Aldoșin, in cadrul emisiunii "Без галстуков cu Alexandr Stahurski" de la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

