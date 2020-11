Ce înseamnă dezlegarea la pește, untdelemn și vin în Postul Crăciunului Incepand de duminica, 15 noiembrie, timp de 40 de zile, creștinii ortodocși țin Postul Craciunului. Cunoscut și ca Postul Nașterii Mantuitorului, este considerat de Biserica un post de ”bucurie”, iar in aceste condiții este mai permisiv decat celelalte de pe parcursul anului și are mai multe dezlegari la untdelemn, vin și pește. Potrivit tradiției creștin-ortodoxe, Postul Craciunului incepe in fiecare an pe data de 15 decembrie . Cu o zi inainte de inceperea postului, pe 14 noiembrie, se marcheaza Lasata Secului pentru Postul Craciunului. In perioada postului nu avem voie sa consumam „mancaruri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

