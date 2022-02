Autoritațile nu mai pot impune masca in aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemunca fara acordul salariatului in starea de alerta, dupa ce o Curtea Constituționala a declarat, marți, neconstituționala o ordonanța de urgența din 2020. Potrivit unor specialiști in drept consultați de G4Media.ro, un alt efect al deciziei CCR este ca toate amenzile primite de cetațeni pentru faptul ca n-au purtat masca in aer liber și au fost contestate in instanța vor fi anulate daca pana la publicarea deciziei instanța n-a pronunțat o decizie. Curtea Constituționala a declarat, marți, neconstituționala…