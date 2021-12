Stiri pe aceeasi tema

- ,Ziua Nationala a Romaniei este, pentru mine, un prilej deosebit de a transmite romanilor de pretutindeni ganduri de sanatate, bunastare si prosperitate, chiar si intr-un context global dificil, influentat in continuare de efectele pandemiei de COVID-19 si de multiple provocari. Pentru noi, romanii,…

- Fostul atacant Ciprian Marica a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, in care isi exprima dragostea pentru Romania si spune cat de mandru a fost sa joace sub tricolor, potrivit news.ro. Citește și: O NOTA SECRETA l-ar plasa pe șeful DALI din MAI intr-o presupusa DELAPIDARE a unui hotel…

- Președintele Klaus Iohannis organizeaza de Ziua Naționala a Romaniei o recepție la Palatul Cotroceni. Printre invitați se afla Florin Cițu, Nicolae Ciuca, dar și Marcel Ciolacu. De la eveniment va lipsi, insa, Dacian Cioloș care nu a fost invitat de președinte. Liderul USR a postat un mesaj de Ziua…

- Romania este in sarbatoare, impreuna cu tot ceea ce e romanesc in lume: romanii din cel de-al doilea stat romanesc, Republica Moldova, romanii din jurul Romaniei, romanii din diaspora, de pe toate meridianele lumii. Și aceasta e data de o sarbatoare dubla și plina de simbolism: sarbatoarea naționala…

- Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei prin activitați diverse, specifice fiecarei varste. ”Din clasa in clasa, din inima in inima.La mulți ani, Romania!” a fost titlul manifestarilor desfașurate de elevii Colegiului Național ”Frații Buzești” Craiova cu…

- Emil Boc a declarat joi, la un post local de radio, ca noul Guvern va fi investit pana la Ziua Naționala de 1 Decembrie. in același timp, edilul a criticat alianța PNL cu PSD, pe care o considera ultima varianta inainte de anticipate."Eu spun ca vom avea (guvern - n.red.) cu mult inainte de Ziua Naționala.…

