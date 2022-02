Ce înseamnă, de fapt, concediul de acomodare și cine îl poate obține Ce inseamna, de fapt, concediul de acomodare și cine il poate obține. Concediul de acomodare poate fi obținut de orice salariat. Concediul de acomodare se acorda persoanelor care adopta un copila flat in plasament și este similar cu cel de creștere al copilului, insa perioada concediului de acomodare este mai scurta, mai exact de un an de zile. Ce inseamna, de fapt, concediul de acomodare și cine il poate obține In perioada concediului de acomodare insa, solicitantul primește o indemnizație lunara . Conform avocatnet.ro, indemnizatia pentru conediul de acomodare va putea fi ceruta si cei care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

