Ce înseamnă, de fapt, când te uiți la oră fixă. Vezi semnificație pentru fiecare oră Oricine s-a uitat macar odata in viața la ora fixa de la ceas, insa semnificațiile difera de la o ora la alta. Ce inseamna, de fapt, cand te uiți la ora fixa? Exista o serie de superstiții legate de orele fixe. Cele mai multe spun ca atunci cand privim ceasul la o ora fixa, aflam ceva despre persoana la care ține. Ce inseamna, de fapt, cand te uiți la ora fixa. Vezi semnificație pentru fiecare ora In funcție de orele la care te uiți la ceas, semnificațiile sunt urmatoarele: Ora 00: nu mai visa la el, pentru ca iubeste alta femeie Ora 01: ai un admirator secret Ora 02: te-ai indragostit de el,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

