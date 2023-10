Stiri pe aceeasi tema

- Romania are depozitele de gaze pline, insa acest lucru nu inseamna nici prețuri mai mici, nici ca vom putea trece iarna fara importuri. Aceasta deoarece capacitatea de a extrage gaze din aceste depozite este limitata. Și la nivel european depozitele sunt pline, insa specialiștii avertizeaza ca prețurile…

- Campina și Cimișlia sunt localitați infrațite inca din anul 2015. Asemeni municipiului Cahul, o alta localitate din Republica Moldova cu care Campina s-a infrațit, și Cimișliei i-a fost dedicata o seara speciala in cadrul Festivalului CampinArtelor și Sporturilor 2023. Iar Cimișlia ne-a aratat, timp…

- Ce inseamna daca ai pulsul marit Afla din acest articol care pot fi cauzele pulsului marit și cum sa il masori corect pentru a evita erorile de interpretare. De asemenea, vei invața sa recunoști simptomele asociate cu aceasta afecțiune. In plus, vei afla cum sa abordezi aceasta problema și sa iți…

- O celebra solista de muzica populara a cantat la Crevedia cu puțin timp inainte de explozii: Am fost aproape de bubuiala. Ce inseamna o zi, Doamne!Explozia de la Crevedia a șocat și a indoliat o țara intreaga! Imaginile cumplite ale dezastrului și bilanțul raniților și al decedaților nu are cum sa…

- Daca vrei sa te cunosti mai bine, testele de personalitate te pot ajuta in acest sens si te pot si amuza in acelasi timp.Tu ce vezi prima oara in imagine?Un crocodilDaca vezi prima oara crocodilul, ceea ce se intampla in cele mai multe cazuri, inseamna ca esti o persoana practica si ca nu iti place…

- In timp ce temperaturile ridicate pot pune la incercare confortul și siguranța angajaților, alegerea corecta a incalțamintei de protecție poate face o diferența majora. Aceasta ofera protecție impotriva riscurilor de la munca, dar asigura și confort in timpul activitaților de lucru, avand o contribuție…

- Crampele musculare sau spasmele musculare apar atunci cand mușchiul se contracta in mod involuntar, forțat și nu se poate relaxa. Sunt frecvente și pot afecta oricare dintre grupele musculare. Cele mai frecvente locuri in care pot aparea aceste spasme musculare sunt reprezentate de coapse, gambe, picioare,…