Ce înseamnă curenții rip din Marea Neagră cărora nici cei mai experimentați înotători nu le fac față. Explicația specialiștilor Trei barbați au murit luni in stațiunea Mamaia dupa ce au intrat in apa sa slaveze de la inec o fata de 16 ani, pe fondul valurilor mari si a curentilor puternici. Alți turiști surprinși de curentii puternici si duși in largul marii au putut fi aduși in siguranța inapoi pe mal. In afara celor trei barbați in varsta de 34 de ani, 43 de ani, respectiv 46 de ani, care au murit inecați, un alt barbat a fost scos din apa decedat, tot luni, pe plaja din stațiunea Venus. Toți și-au pierdut viața dupa ce au fost trași in larg de „curenții rip”, carora nici macar inotatorii experimentați nu le fac fața.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

