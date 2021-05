Ce înseamnă cînd visezi că plîngi Studiul viselor este un domeniu care a fascinat numerosi psihanalisti de-a lungul timpului, in special de un secol incoace cind au ajuns la descoperiri mai mult decit interesante pentru modul in care isi explica oamenii visele. “Visul reprezinta o stare de constienta paralela” – aceasta este una dintre cele mai interesante concluzii la care au ajuns un grup de specialisti in onirologie de la Un Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare pelerinaj catolic, in paralel cu un maraton al vaccinarii. 40.000 de credincioși la Șumuleu Ciuc. Cel mai mare pelerinaj al catolicilor din Romania a avut loc sambata, la Sumuleu Ciuc, unde au venit peste 40.000 de credinciosi, dupa ce anul trecut, din cauza pandemiei, evenimentul nu a…

- „Venitul net lunar a crescut in Romania cu 7,7%, potrivit celor mai noi informatii, deci nu sunt inghetate. Veniturile cresc si vorbim de venitul net lunar – 7,7%. Asta inseamna ca dupa ce scoatem inflatia, veniturile au crescut cu 7,7%, ceea ce inseamna ca veniturile cresc mult mai rapid decat inflatia.…

- Ce inseamna cand visezi ca ești gravida. Ce surpriza te așteapta in viața reala. Multe femei viseaza destul de des ca sunt gravide, dar acest lucru nu inseamna neaparat ca iși doresc un copil sau ca vor deveni mame prea curand. Aceste vise pot simboliza anumite aspecte ale vieții lor, dar pentru o interpretare…

- „Suntem pe panta descendenta a valului 3, nu inseamna ca am scapat, dar ca ne așteptam ca in perioada imediat urmatoare sa ne fie un pic mai ușor. Nu inseamna ca am scapat. Ar fi prematur sa spunem asta. E o legatura intre numarul de persoane care se vaccineaza și incidența. Este foarte clar ca trebuie…

- „Daca ai 5.400 lei pe luna brut, adica salariul mediu, asta inseamna ca imparțit tot la 5.400, ce zice INS, rezulta punctaj lunar 1. Se potrivește numaratorul cu numitorul. Apoi in 12 luni ai 12 puncte. Și atunci se ajunge la 1, punctaj anual. La 35 de ani ai facut 35 de puncte, care se impart tot la…

- Semnificația viselor. Vezi ce inseamna, de fapt, cand visezi ca iți cad dinții ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Daca ai dat click pe acest articol, cel mai probabil ți s-a intamplat cel puțin o data…

- Deputatul PNL Mircea Fechet anunța intr-o postare pe Facebook ca A7 inainteaza cu rapiditate și ca studiul de fezabilitate și studiul geo sunt gata, urmand a fi recepționate de CNAIR. „O veste buna pentru A7 care inainteaza cu pași repezi!... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vaccinul AstraZeneca funcționeaza și pe noile tulpini de coronavirus?”Depinde de tipul de tulpina. Pe tulpina B 117 din Marea Britanie vaccinul AstraZeneca funcționeaza bine, are eficacitate buna și ataca in mod eficient virusul.Pe tulpina B 1351 din Africa de Sud, studiile preliminare arata ca eficacitatea…