Ce înseamnă cînd te doare în piept, e semn de infarct? In general, acest tip de dureri inspaiminta bolnavul, deoarece orice suferinta in aceasta zona este considerata o boala de inima. De foarte multe ori, aceasta parere se dovedeste a fi falsa, deoarece este vorba de alte cauze. Printre cele mai frecvente sint nevralgiile intercostale, balonarea excesiva cauzata de aerofagie (inghitirea de aer in timpul mincatului „pe fuga“) sau aerocolia (acumularea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

