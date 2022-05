Stiri pe aceeasi tema

- Semnificația viselor este extrem de importanta. Daca invatam sa interpretam visele, putem descoperi aspecte ascunse ale psihicului nostru. Intr-o singura noapte, un om poate avea cel puțin 5 vise diferite, care pot dura pana la 40 de minute fiecare. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Ce inseamna dunga roșie in buletin, o intrebare pe care și-o pun in zilele noastre mulți tineri. Aceasta poveste dateaza din perioada comunista, cand circula un mit conform caruia erau pedepsite prin aplicarea unei dungi roșii pe buletinul de identitate acele persoane care aveau unele afecțiuni psihice.…

- Suntem intr o zi de vineri, 13.Narativul oficial si ceea ce ni se impune este sa ne gandim la lucruri ciudate, care merg pe dos, sau care functioneaza impotriva noastra.Mintea umana, care functioneaza pe baza programarilor induse prin repetitie frecventa, este impinsa in mod "oficial" in directii dorite…

- Carlos Alcaraz a entuziasmat intreaga lume a tenisului prin rezultatele inregistrate in acest an, iar intrebarile legate de potențialul ibericului in varsta de 19 ani sunt tot mai dese la conferințele de presa. Dupa ce a obținut calificarea in optimile turneului Masters de la Roma, Rafael Nadal a parut…

- "Impartasirea sentimentelor" nu este de fapt intotdeauna cel mai amabil, mai atent sau mai constient lucru de facut.Da, sa fim sinceri unii cu altii Bineinteles. Sa iesim din ascunzatoare si sa ne dezvaluim autenticitatea. Sa rupem vraja rusinii in relatii si sa aratam cu curaj cine suntem cu adevarat.…

- Israelul a denunțat declarațiile ministrul rus de externe Serghei Lavrov care a sugerat ca liderul nazist Adolf Hitler avea radacini evreiești, facand referire la declarațiile lui Zelenski - „ce fel de nazism este acesta daca suntem evrei”. Ministerul israelian de Externe Yair Lapid a declarat ca ambasadorul…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a fost recompensata, duminica, in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat online, cu Premiul Laureus la categoria “Revelatia anului”, potrivit news.ro.“Multumesc foarte mult Academiei Laureus pentru vot. Inseamna foarte mult pentru mine sa primesc acest…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi saptamana viitoare in Parlamentul Romaniei, anunța Florin Cițu, președintele Senatului, scrie digi24.ro „Discuție importanta cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal: președintele Volodimir Zelenski va susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Ca președinte…