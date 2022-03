Stiri pe aceeasi tema

- Unele saloane de tatuaje din Bucuresti au avut clienti care si-au tatuat chipul lui Volodimir Zelenski, steagul Ucrainei sau imagini care infatiseaza razboiul din tara vecina Tatuajele cerute de clienti sunt proiecte complexe, care implica portrete si realizarea unor imagini cat mai reale specifice…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca, pentru prima data dupa mult timp in istorie, europenii, dar nu doar, sunt uniți in solidaritate și umanitate pentru Ucraina. Oamenii simpli au dovedit ca pot sa faca minuni, o mobilizare fara precedent a imbunatațit viața și tranzitul refugiaților, Europa a sarit…

- Ucraina: Cascada Niagara a fost iluminata in albastru și galben in semn de solidaritate. Atracția turistica, care se intinde pe granița dintre SUA și Canada, este unul dintre numeroasele repere din intreaga lume iluminate in culorile albastru și galben ale drapelului ucrainean ca o dovada de unitate…

- Mitinguri anti-razboi au avut loc in mai multe orașe ale lumii. Cetațenii din SUA, Spania, Australia, Mexic, Georgia au ieșit in strada cu steagul Ucrainei și pancarte in susținerea poporului ucrainean.Sute de locuitori din New-York și-au exprimat astfel sprijinul pentru Ucraina.

- Ambasada Chinei de la Kiev le-a transmis cetatenilor sai din Ucraina sa stea in casa sau, ca masura de precautie, sa afiseze steagul chinez pe masini daca trebuie sa mearga undeva, in urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FOTO| Cetatea Alba Carolina, iluminata in culorile galben și albastru, in semn de solidaritate fața de Ucraina. Mesajul primarului Gabriel Pleșa FOTO| Cetatea Alba Carolina, iluminata in culorile galben și albastru, in semn de solidaritate fața de Ucraina. Mesajul primarului Gabriel Pleșa Cetatea Alba…

- Recunoașterea independenței Donbassului nu va duce neaparat la un razboi intre Rusia și Ucraina. Potrivit ziarului britanic Telegraph, trupele ruse pot ocupa teritoriul deținut in prezent de armatele DPR și LPR, dar nu pot merge mai departe. "Totul se va opri la limita actuala pentru a crește și mai…

- Retragerea partiala a trupelor ruse nu reprezinta decat o schimbare de scenariu si nu inseamna ca pericolul unei invazii militare in Ucraina a disparut. Este opinia expertilor din R. Moldova cu referire la evolutiile de la frontiera ruso-ucraineana. In acelasi timp, potrivit specialistilor, miza Moscovei…