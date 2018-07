Ce înseamnă când visezi paduchi. Mesajele ascunse de care trebuie să ţii cont Ce inseamna cand visezi paduchi. Mesaje pozitive si negative In trecut, se credea ca daca visezi paduchi inseamna ca ai puteri seducatoare fata de persoanele de sex opus. Detaliile visului sunt, insa, foarte importante si aduc atat mesaje pozitive, cat si mesaje negative, in functie de sentimentele pe care le ai. Daca visezi paduchi, poate fi mesajul ca ceva nu este in regula in viata ta. Poate ai probleme in cariera, poate ai probleme cu banii? Daca in vis iti este greu sa scapi de paduchi, poate fi simbolul unei perioade dificile si e nevoie sa actionezi rapid pentru a gasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

