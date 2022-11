Ce înseamnă când visezi că te-a mușcat un câine Atunci cand visezi ca te-a mușcat un caine este posibil sa simți foarte multa frica și acesta este un indiciu important atunci cand incerci sa interpretezi un astfel de vis. Afla ce inseamna sa visezi un caine care mușca:De ce visamVisele au fost de-a lungul vremurilor considerate porți catre alte dimensiuni sau premoniții, oferindu-ne o privire asupra viitorului. Multe culturi antice credeau ca visele ne pun in contact cu zei sau stramoși, care apoi puteau sa ne indrume.Deși cercetatorii nu și-au dat seama exact de ce visam și nu avem un raspuns definitiv și complet in aceasta privința, o teorie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

