Ce înseamnă când visezi ca îți cade un dinte. Dicționarul viselor Putem visa orice, insa mulți dintre noi vrem sa ințelegem ce se ascunde in spatele semnelor din vis. Ce inseamna cand visezi ca iți cade un dinte? In primul rand conteaza modul in care dintele a cazut. In general, cand visezi ca iți cade un dinte ai o stare de anxietate și de frica fața de imaginea ta. Ce inseamna cand visezi ca iți cade un dinte. Dicționarul viselor Totodata, poate insemna frica de a fi respinsi, impotenta sexuala sau teama de consecintele imbatranirii. O alta interpretare a viselor in care iti cad dintii isi gaseste radacina in frica de a nu te simti rusinata sau a nu te face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

