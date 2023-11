Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ieri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului, potrivit Agerpres. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care…

- Opțiune noua pentru aplicația WhatsApp: Ce inseamna Channels, noul produs disponibil pe platforma Opțiune noua pentru aplicația WhatsApp: Ce inseamna Channels, noul produs disponibil pe platforma In cursul acestei saptamani, compania Meta a anuntat lansarea pe scara larga a Channels, un nou produs disponibil…

- Atacantul brazilian Neymar (31 de ani), care a reușit doua goluri și un assist in startul preliminariilor CM 2026, la 5-1 cu Bolivia, devenind cel mai bun marcator din istoria Selecao, nu se considera mai bun decat „Regele” fotbalului mondial: Pele. Neymar a revenit la naționala Braziliei și a influențat…

- Și in anul 2023, Romania va trece la ora de iarna, deși se vorbea la nivel european despre uniformizarea fusului orar. Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult. In 2023, trecerea la ora de iarna va avea loc in ultima zi de duminica a lunii octombrie. Atunci, ora 04:00…

- Andreea Marin a vorbit intr-un interviu pentru cancan.ro despre decizia radicala pe care a luat-o in privința fiicei sale, Violeta. Fosta prezentatoare a avut grija ca adolescenta sa aiba o educație aleasa.Andreea Marin a avut grija ca fiica ei sa stea departe de tentații și anturaje care o pot influența…

- La varsta de 55 de ani, Nicolae Guța nu se abate de la sfaturile pe care le-a primit in copilarie de la tatal sau! Parintele sau a incetat din viața la varsta de 61 de ani, atunci cand Nicolae Guța avea doar 15 ani. Artistul recunoaște ca numele tatalui sau, nume pe care și l-a […] The post Nicolae…

- Daca vrei sa te cunosti mai bine, testele de personalitate te pot ajuta in acest sens si te pot si amuza in acelasi timp.Tu ce vezi prima oara in imagine?Un crocodilDaca vezi prima oara crocodilul, ceea ce se intampla in cele mai multe cazuri, inseamna ca esti o persoana practica si ca nu iti place…

- Ciuca, de Ziua Tineretului: A investi intr-o Romanie moderna si dezvoltata inseamna a investi in tineriPresedintele Senatului, Nicolae Ciuca, afirma ca a investi intr-o Romanie moderna si dezvoltata inseamna a investi in tineri, iar sustinerea lor astazi nu face decat sa asigure o natiune mai puternica…