Iata care sunt semnele ca persoane dragi, din lumea de dincolo, incearca sa te contacteze.

1. Monede

Spiritele pot face ca in calea noastra sa apara monede. Acest lucru inseamna ca persoanele dragi trecute in lumea de dincolo te incurajeaza sa te valorifici mai mult. Acorda mai multa atentie monedelor pe care le gasesti. Vezi daca le gasesti intr-un loc care iti aminteste de cineva drag, vezi daca data inscriptionata pe bani are vreo semnificatie aparte sau daca este scris ceva pe bani.

2. Copiii

Ai observat la copii ca spun ceva ce n-ar avea cum sa spuna, avand…