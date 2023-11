Stiri pe aceeasi tema

- Cainii sunt animale extrem de sensibile și inteligente, insa comportamentul lor poate fi influențat de o varietate de factori. Pot exista mai multe motive pentru care cainii iși urmaresc stapanii peste tot. Pentru a afla de ce patrupedul tau se ține scai de tine, trebuie sa citiți articolul urmator.…

- Raspunsul este NU, pisicile și cainii de fapt nu se urasc. Daca ar fi sa nuanțam, la fel ca in cazul oamenilor, am putea spune ca uneori ajung sa aiba o relație excelenta, alteori nu se pot suporta. In principiu, insa, cand pisicile și cainii au probleme unul cu celalalt, situația are mult mai mult…

- S-au ieftinit biletele la meciul lui Dinamo, in perspectiva confruntarii cu CFR Cluj de duminica, in peluza și la tribuna, pentru ca formația roș-alba sa beneficieze de tot mai multa susținere dupa 4 infrangeri la rand. Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, 8 octombrie, de la ora 21:30. Partida va fi…

- Anumite gesturi ale animalelor de companie ne pot pune pe ganduri. Spre exemplu, foarte mulți stapani se intreaba de ce cainii se invart pe loc inainte sa doarma. Acest gest poate spune o mulțime de lucruri despre animalul tau de companie. Motivul pentru care cainele se invarte in jurul cozii Inainte…

- Nicio zi in Romania fara ca cineva sa comita o fapta care ar face invidioși pana și oamenii din Evul Mediu. Este și cazul unui barbat din Capitala care a decis sa-și arunce de la etajul 5 unul dintre cainii familiei, dupa o cearta cu nevasta. Evident, patrupedul nu a supraviețuit, iar acum individul…

- Dinamo și Petrolul au remizat, scor 1-1, in etapa numarul 7 din Superliga. „Cainii” au cerut o lovitura de la 11 metri in prima repriza, cand portarul Lukas Zima (29 de ani) a avut un moment de ratacire. In minutul 43, Lukas Zima a reținut fara emoții un șut de la marginea careului. Portarul Petrolului…

- Ce semnifica cainii in vise Simbolismul cainilor in vise este legat de loialitate, protecție și intuiție și poate sugera ca valorile și intențiile tale iți vor aduce succesul in viața. Ințelesul spiritual al cainilor in vise este despre prietenie și relații, scrie eva.ro. Cainii ar putea aparea in…

- Pe adresa redacției am primit fotografii legate de un incident care s-a petrecut in data de 7 august. Atunci cainele din incinta unei societați comerciale de pe strada Margeanului din Baia Mare a fost atacat de doi Cane Corso, care ar aparține unei firme de paza din zona, RSS Security. Cainele atacat…