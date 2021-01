Stiri pe aceeasi tema

- In capitala vor fi relaxate mai multe masuri restrictive Protest organizat in centrul vechi de catre patronatele din HoReCa, fata de modul in care autoritatile combat pandemia. Arhiva foto: Agerpres. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat vineri ca în cadrul Comitetului Municipiului…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Buc...

- Piața imobiliara nu a ținut cont de pandemie: prețurile apartamentelor au continuat sa creasca și in 2020. Orașele care au consemnat cele mai mari scumpiri la locuințe Piața imobiliara din Romania a inregistrat o evoluție pozitiva și in 2020, chiar daca economia s-a oprit din cauza pandemiei. Astfel,…

- Deși autoritațile de la Viena au anunțat inițial ca vor relaxa restricțiile in perioada asta, acum s-au razgandit. Restaurantele și magazinele cu produse neesentiale raman inchise cel puțin pana pe 24 ianuarie. Nu se știe daca si scolile vor ramane inchise pana pe 24 ianuarie sau se vor putea redeschide…

- Judetul Sibiu continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare, de 8,82, in ușoara scadere fata de ieri. Totodata, In București s-au inregistrat din nou cele mai multe cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, 1.168.In topul județelor care au cea mai mare rata de infectare, Sibiu (8,82) este…

- Judetul Sibiu continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, de 8,82, in ușoara scadere fata de ieri. Totodata, In București s-au inregistrat din nou cele mai multe cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, 1.168.In topul județelor care au cea mai mare rata de infectare, Sibiu (8,82)…

- Inca un județ se apropie de rata de infectare cu coronavirus de 5 la mia de locuitori. Indicele raportat de GCS este de 4,96. Alba ar deveni al patrulea județ din Romania care atinge rata de infectare de 5 la mia de locuitori. In Salaj indicele este de 5,77, in Cluj de 5,33 și in Timiș de 5,48. In București,…

- "Am vazut ca este o masura adoptata in alte tari din jurul nostru, insa noi, in momentul acesta evaluam efectul masurilor deja luate. Si anume, scoli foarte mult in online, chiar daca in unele localitati putea fi aplicat scenariul hibrid, daca se solicita si exista un risca, sa poata sa se desfasoare…