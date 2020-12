Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, ii acuza pe Ludovic Orban si Nicusor Dan de "inșelaciune pe fața, sarlatanie politica si inducere in eroare a cetațenilor". "Mereu spun ca nu pot, nu au cum și blocheaza tot! Au promis ca vor veni bani de la Ministerul de Finanțe, investiții de la…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ce inseamna din punctul lui de vedere ca bucureștenii vor avea „o iarna grea”, precizand ca rețeaua principal de caldura este de trei ori mai proasta decat in urma cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapida…

- CEFC China Energy ar fi trebuit sa realizeze impreuna cu gruparea Biden și omul de afaceri Puiu Popoviciu afaceri de peste doua miliarde de euro in Romania.Hunter Biden, fiul candidatului democrat pentru președinția Statelor Unite, ar fi primit un diamant de 2,8 carate din partea magnatului chinez Ye…

- Vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, considera ca inchiderea școlilor din București nu este justificata. Astfel, PSD prefecturii redeschiderea scolilor din Capitala. „Un subiect pe care l-am discutat in cadrul Comitetului Politic National este aceasta situatie singulara la nivel european si aberanta,…

- Vlad Voiculescu va fi viceprimarul Capitalei, spune copresedintele USR PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui. „In CGMB, din calculele noastre, avem majoritate impreuna cu PNL si asa ca angajamentele noastre vor fi toate puse in practica. Vlad Voiculescu va fi viceprimar, de la PNL asteptam o propunere de viceprimar…

- Artistul Tudor Chirila indeamna tinerii sa iasa la vot, pentru ca „un oraș nu se construiește doar cu speranța”, pentru ca „viitorul e mult mai aproape” decat li se pare acum. “Acuma, cand ești tanar, nu, nu te intereseaza, dar cand orașul asta va deveni inamicul tau, va fi prea tarziu și vei pleca…

- Nicușor Dan, candidatul independent susținut, de PNL și USR-PLUS pentru Primaria Generala a Capitalei, a vorbit, marți, in cadrul unei conferințe de presa, despre felul in care „mafia imobiliara” acționeaza in București. El a acuzat-o pe Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, ca a demolat mai…