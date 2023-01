Ce înseamnă ‘bătaia e ruptă din Rai’, de fapt. Mulți români folosesc greșit expresia Nu exista copil in aceasta lume care sa nu fi facut vreo boacana și sa nu fi primit bataie. Și, tot așa, nu de puține ori am auzit expresia ‘bataia e rupta din Rai’, atunci cand eram mici, spusa de mama, tata sau bunici. Dar, insemnatatea acestei expresii este cu mult mai mult de-atat, din pacate […] The post Ce inseamna ‘bataia e rupta din Rai’, de fapt. Mulți romani folosesc greșit expresia appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

