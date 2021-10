Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gabriela Horga susține intr-un comentariu pe pagina personala de Facebook ca odata cu aprobarea oficiala a Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei vor fi disponibile o gramada de fonduri pentru a trece cu adevarat la planuri de dezvoltare a țarii: ”Comisia Europeana…

- Provocarile majore incep abia acum, spune președintele Klaus Iohannis dupa ce Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei a primit unda verde de la Comisia Europeana. „Imi face o deosebita placere sa o avem astazi ca oaspete pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Bine…

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

- Programarea vizitei in Romania a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 27 septembrie, dupa congresul PNL, este un semnal potrivit caruia Comisia Europeana nu se amesteca in nicio batalie politica, afirma eurodeputatul Dragoș Paslaru: „Informal, PNRR este un plan deja aprobat”.…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…