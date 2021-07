Stiri pe aceeasi tema

- Continua ecourile dupa finala EURO 2020, caștigata de Italia in fața Angliei la penalty-uri. Giorgio Chiellini (36 de ani), unul dintre eroii Squadrei Azzurra de la acest turneu final, are Italia la picioare. Intampinat ca un rege la revenirea in țara, „veteranul” a fost protagonistul unui gest care…

- Daca pentru mulți dintre noi cuvantul ,,trotineta” ne transporta inapoi, in vremea copilariei, pentru copiii, tinerii și mai puțin tinerii din ziua de astazi, cuvantul are alte conotații și insemnatați. Este demn de lauda cum o ,,jucarie” simpla, precursoare a bicicletei și a altor gadcet – uri la moda,…

- Pentru actrita Ileana Olteanu ia romaneasca inseamna mandrie, istorie, traditie, dragoste, rugaciune, inseamna femeia care se jertfeste. Are o colectie de ii si a invatat sa le faca singura. "Cusutul la ie pentru mine este terapie, este o lume in care intru eu cu gandurile mele",…

- Toți credincioșii spun ‘amin’ la final de rugaciune sau in timpul slujbelor de la biserica. De ce il rostesc și ce inseamna, de fapt, incheierea unui text ortodox? Foarte puțini știu acest detaliu, deși e in obișnuița majoritații. Ce inseamna ”amin” de la finalul de rugaciune? Romania nu are o religie…

- In semn de pretuire si dragoste pentru elevi, Liceul Tehnologic Ocna Mures si Casa de Cultura “Ion Sangereanu” Ocna Mures, in parteneriat cu Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mures, Școala Gimnaziala “Simion Lazar” Lunca Muresului, Școala Gimnaziala “Avram Iancu” Unirea si Centrul de zi “Sfantul Ciprian”…

- Iisus Hristos își începea, de cele mai multe ori, cuvântarile catre apostolii sai rostind mai întâi cuvântul ”amin”. ”Amin, amin va zic voua!”, iar în Biblie, expresia a fost tradusa prin sintagma ”Adevar va zic voua!”.…

- Cu ocazia rugaciunii rozariului pentru sanatatea poporului argentinian, papa Francisc a transmis un scurt mesaj video in care iși exprima participarea, de la distanța, la aceasta importanta inițiativa spirituala. Recitarea rugaciunii rozariului face parte dintr-un amplu program spiritual organizat…

- Sambata Mare este dedicata ultimelor pregatiri pentru Pasti: sacrificarea mielului si prepararea mancarurilor din carne de miel, precum drob, bors de miel, stufat sau friptura. In Sambata Mare se praznuieste ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad pentru a ridica la viata vesnica pe cei…