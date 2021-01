Ce înseamnă AMC, una din prescuratile adesea folosite pe internet Pentru cei care sunt familiarizați cu rețelele de socializare, prescurtarile sau acronimele utilizate pe internet le sunt foarte cunoscute. De cele mai multe ori, ele provin din limba engleza, dar in ultimii ani sunt din ce in ce mai intalnite și cele romanești. AMC este una dintre cele mai populare. Iata ce inseamna! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prescurtarile sunt folosite foarte des in viețile noastre, mai ales in mediul online. Termeni precum YOLO, BRB, LOL sunt printre cele mai intalnite, chiar și in randul prietenilor tau. Dar oare de unde vin aceste prescuratri, și ce inseamna IDK, unul dintre termenii foarte des folosiți pe internet?

- 400.000 de elevi din trei milioane nu au acces la internet in locuințele lor deoarece comunitațile in care traiesc nu beneficiaza de acest serviciu. Declarația a fost facuta astazi de subsecretarul de stat in Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), Jean Badea, la prezentarea strategiei de digitalizare…

- Mulțumita rețelelor de socializare, lumea este un loc cu totul nou. A conectat pe toata lumea in moduri pe care nu le-am fi experimentat niciodata acum un deceniu. Adaugați la acele noi platforme, fiecare cu propriul sau mod prin iese in evidența, suntem mai conectați unul cu altul decat oricand.

- Compari.ro realizeaza de 6 ani sondaje de opinie in preajma Craciunului, intrebandu-i pe adulții utilizatori de internet despre cum se pregatesc pentru perioada sarbatorilor și despre planurile pe care le au pentru cumpararea cadourilor. Deși coronavirusul a avut un impact sever asupra cheltuielilor…

- Adesea, oamenii se confrunta cu vise ciudate și nu gasesc niciodata explicație anume, mai ales daca ne gandim puțin la celebrele vise cu pisici! Ce inseamna cand visezi pisici? Semnificația acestui simbol din vis! Ce inseamna cand visezi pisica moarta? Toate raspunsurile, in articolul de mai jos!

- Pablo Cortacero a promis ca va veni cu o scrisoare de garanție bancara in valoare de 19 milioane de euro, pentru a liniști lucrurile la Dinamo. Fanii-finanțatori din DDB cred ca este doar un tertip prin care iși ascunde incapacitatea de plata. Pablo Cortacero se angajase sa achite astazi o parte din…

- Iphone 12 a aprins imaginația utilizatorilor inca de la primele prototipuri, ce au aparut pe Internet la inceputul anului. Fanii s-au intrebat ce rol are tablia ovala din lateralul smartphone-ului și, acum, rolul formei neobișnuite a fost dezvaluit.

- Confecțiile sunt finalizate in fiecare zi pentru o mulțime de industrii. Acestea se gasesc in industria construcțiilor, ateliere de reparații, șantiere navale, industria aeronautica și alte activitați la care nu ne-am gandi niciodata. Alte lucrari de confectii metalice valoroase includ lucruri pe care…