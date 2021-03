Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, este internat in stare grava la Spitalul Floreasca. Interpretul este infectat de COVID-19 și, potrivit jurnalistei Mara Banica, plamanii sunt afectați in proporție de 70%. Polonia nu sta pe ganduri:…

- Reducerea numarului de elevi din clasele de liceu inseamna 1.000 de clase in plus, a declarat la Digi24 ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Ministrul a admis ca in aceste condiții va fi nevoie și de un numar mai mare de profesori, mai cu seama de profesori calificați. Citește și: Rareș…

- Curtea Constituționala a decis ca legea de majorare a pensiilor cu 40%, așa cum a dat legea PSD in legislatura trecuta, este conforma cu Constituția. Insa decizia CC nu inseamna ca pensiile vor fi majorate cu 40% prea curand. In fapt, legea se va intoarce acum la președintele Klaus Iohannis, care o…

- O vasluianca ce se intorsese recent din Marea Britanie și care ar fi trebuit sa fie in carantina a fost gasita de jandarmii din Brașov in zona telecabinei Capra Neagra. Potrivit Jandarmeriei Brașov, femeia a fost legitimata, duminica, in jurul orei 12.00, deoarece nu purta masca de protecție,…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, pledeaza pentru pastrarea studiului istoriei si geografiei in curricula scolara ca discipline de sine statatoare, cele doua materii insemnand, pe de o parte, cultura generala si orientare in viata contemporana, iar, pe de alta parte, orientare elementara…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, afirma, sambata, ca ”TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala”, care a…

- Pe 27 decembrie, in cea de a doua zi de Craciun, creștenii il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan. Exista mai multe lucruri care sunt interzise astazi. Numele Sfantului Ștefan inseamna ”cununa lui Dumnezeu”, iar in fiecare an, pe 27 decembrie, credincioșii ortodocși respecta cu strictețe mai multe tradiții…

