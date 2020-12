O mireasa in vis este simbolul unei relații. Acest vis este legat și de inocența. Daca te-ai vazut intr-o rochie alba in vis, cartea visurilor considera acest vis un semn al progresului in creșterea spirituala și iți promite respectul celorlalți care nu pot sa nu observe schimbarile care au loc cu tine. Un vis marturisește și puritatea ta morala.