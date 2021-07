Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pastrama iubește din nou, asta dupa ce și fostul sau soț, Pepe, și-a asumat relația cu Yasmine Ody. Bruneta nu iși mai ascunde relația cu cel care a primit-o in brațele lui la doar cateva luni de la divorțul sarunator.

- La cateva luni de la divorțul de Pepe, Raluca pare ca și-a gasit liniștea alaturi de un alt barbat, pe care pentru moment, il ține departe de ochii curioșilor. Deși a postat prima imagine in timp ce se sarutau, bruneta a șters fotografia la scurt timp dupa publicare. Inainte de a o publica, Raluca a…

- Carmen Negoița a confirmat ca traiește o noua poveste de iubire. Fosta soție a lui Ionuț Negoița s-a afișat cu noul iubit pe rețelele de socializare. Este vorba despre Catalin Boboc.Carmen Negoița a fost casatorita cu Ionuț Negoița timp de 11 ani. In 2010, cei doi s-au separat legal. In tot acest timp,…

- Divorțul dintre Raluca Pastrama și Pepe este inca un eveniment șocant pentru fanii fostului cuplu. Aceștia nu și-au imaginat sa-i vada la brațul altor persoane, dar iata ca ambii sunt pregatiți sa lase loc in viața lor altor oameni și sa creada din nou in iubire. Ce se intampla in viața fostei soții…

- Pepe (41 de ani) și Raluca Pastrama (30 de ani) au divorțat in februarie 2021. Fosta pereche are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Recent, solistul a confirmat ca formeaza un cuplu cu o tanara make-up artista numita Yasmine Ody (26 de ani). Recent, in mediul online, Raluca…

- Raluca Pastrama și Pepe șocau pe toata lumea atunci cand anunțau ca au decis sa iși spuna adio, așa ca fanii au fost surprinși cand au aflat cine este cel mai important barbat din viața fostei partenere a cantarețului. Deși toata lumea spera la o impacare intre vedeta și cantareț, cei doi au ajuns la…

- Raluca Pastrama (28 de ani) și Pepe (41 de ani) au divorțat anul acesta, cu acte in regula, la notar, pe data de 8 februarie. Decizia a venit dupa opt ani de casnicie. Hotararea aparține soției artistului. Cuplul are doua fete, Rosa Alexandra Pascu (5 ani) și Maria Pascu (8 ani). Separarea a fost anunțata…

- Raluca Pastrama, fosta doamna Pascu, a trecut printr-o desparțire dupa mai bine de opt ani de casnicie alaturi de Pepe. Mulți s-au intrebat ce nume poara in prezent fosta soție a artistului.