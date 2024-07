Ce industrie din România are cele mai mici salarii. Angajații sunt la limita sărăciei Industria textila din Romania este recunoscuta la nivel mondial pentru calitatea produselor sale. Cu toate acestea, ofera cele mai mici salarii pentru forța de munca. Aceasta se intampla, ciuda faptului ca asigura producția pentru branduri de lux vandute in intreaga Europa la prețuri foarte ridicate. Studiile in domeniul confecțiilor arata ca menținerea unor salarii mici ține angajații la un nivel de trai apropiat de saracie. Sistemul Iohn și consecințele in industria textila Paradoxul industriei textile romanești vine din faptul ca aceasta funcționeaza in sistemul Iohn, adica prin subcontractare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

