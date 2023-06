Ce indică probele de apă și pește din Marea Neagră. Anunțul făcut de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a anunțat, miercuri, ce arata probele de apa și pește din Marea Neagra. S-au efectuat mai multe teste in contextul distrugerii barajului Kahovka. DSVSA a anunțat ce indica probele de apa și pește din Marea Neagra. Vești liniștitoare Specialiștii au anunțat ca efectele provocate de explozia de la barajul Nova Kahovka de pe raul Nipru vor fi devastatoare și pe termen lung la gura de varsare a raului in Marea Neagra. Vorbim de zona litoralului ucrainean, mai sus de Odesa. In paralel, și autoritațile din Romania sunt intr-o oarecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

