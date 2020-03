Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor vor putea sa obțina o indemnizație, daca au fost afectate de masurile starii de urgența. Suma este egala cu 75% din salariul mediu brut pe țara garantat din bugetul general consolidat prin Agențiile Județene pentru Plați și Inspecție Sociala sau Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala a The post Ce indemnizație primesc persoanele cu drepturi de autor pe perioada starii de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .