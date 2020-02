Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…

- In calitate de raportor, Siegfried Mureșan va coordona poziția Parlamentului European privind planul de investiții al Pactului Ecologic European propus de Comisia Europeana. Planul ar trebui sa genereze investiții de 1.000 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „Succesul viitorului Pact Ecologic…

- Cresterea inregistrata in Romania este de aproape patru ori mai mare decat media din UE. In sezonul de iarna 2018-2019 s-au inregistrat 18,9 milioane innoptari, cu 2,6% mai multe decat in sezonul de iarna 2017-2018.In doar doua state membre UE numarul innoptarilor a scazut in sezonul de…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii "Raportul privind mecanismul de alerta", un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat sa se poata identifica…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii ''Raportul privind mecanismul de alerta'', un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat…

- Productia industriala a scazut cu 2,2% in zona euro si cu 1,7% in Uniunea Europeana in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2018, Germania, Estonia, Slovacia si Romania inregistrand cel mai...

- Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau 20%) era operata de companii cu sediul in Marea Britanie, in timp ce flota aeriana din…

- Tinerii fermieri din Romania vor beneficia prin viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) 2021-2027 de o suma de 39,8 milioane de euro anual ca plata directa suplimentara pentru sustinerea veniturilor, potrivit lui Achim Irimescu, ministru plenipotentiar, seful sectiei Agricultura in cadrul Reprezentantei…