Ce încurcătură! Cine blamează primul? In fața unui nou examen anual de titularizare, educația din Romania se lupta, din interior, cu propriul sistem. Aproape 7.000 de profesori necalificați, din care 4.700 doar cu liceul, predau astazi in școlile din Romania, susține un lider sindical. Ingrijoreaza pe cineva? Se pare ca, nu prea! In plus, in primii 5 ani, peste 50% […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (28 de ani) a susținut o conferința de presa joi seara, la o zi dupa ce naționala Romaniei a obținut calificarea in optimile Euro 2024. Romania a reușit o performanța deosebita la Campionatul European, caștigand grupa E, serie din care au mai facut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. George…

- Suporterii naționalei Romaniei au facut spectacol inaintea debutului la Campionatul European din Germania. Fanii „tricolorilor” au creat o atmosfera de senzație pe strazile din Munchen, inaintea meciului dintre Romania și Ucraina, care va incepe de la ora 16:00. Reporterii GSP au fost prezenți in capitala…

- Florin Piersic este unul dintre cei mai indragiți și respectați actori din Romania, cunoscut pentru cariera sa prolifica in teatru și film, precum și pentru personalitatea sa carismatica și plina de viața. Nascut pe 27 ianuarie 1936, in Cluj-Napoca, Piersic a captivat publicul de-a lungul decadelor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus reținerea șefului de la Imigrari Caraș Severin. Alte 3 persoane au fost plasate sub control judiciar. A fost dispusa masura reținerii fața de Vali Mitruș, șef al Biroului pentru Imigrari al Județului Caraș…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri ca Romania, de la aderarea la UE a beneficiat de 41 de miliarde de euro, el precizand ca pe exercitiul financuar trecut au fost cheltuiti 16,3 mliarde de euro, 100% grad de absorbtie a fondurilor europene.

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, .... The post OPINIE Mircea Geoana blameaza sistemul de vot din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Peste 200 de posturi disponibile. LISTA, salarii, condiții de angajare Locuri de munca. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 214 locuri de munca. Salariile pot ajunge la 3000 sau chiar 6000 de euro,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca, marți și in prima zilei a zilei de miercuri, o masa de aer incarcata cu praf saharian se va afla deasupra Romaniei. ”In perioada 23 aprilie ora 09 – 24 aprilie ora 13, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre…