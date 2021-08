Stiri pe aceeasi tema

- Cu incendiile de vegetație nu e de joaca, iar acest lucru se vede cel mai The post IGSU: Cu incendiile de vegetație nu e de joaca! Respecta natura appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: IGSU: Cu incendiile de vegetație nu e de joaca! Respecta natura Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Restricțiile au fost impuse din cauza caniculei The post Restricții de trafic pentru autovehiculele de mare tonaj, pana sambata, in aproape toata țara! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Restricții de trafic pentru autovehiculele de mare tonaj, pana sambata, in aproape toata țara!…

- Sondaj INSOMAR The post Ce cred romanii despre lupta interna din PNL și cui dau cele mai multe șanse la șefia partidului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ce cred romanii despre lupta interna din PNL și cui dau cele mai multe șanse la șefia partidului Credit autor: Realitatea…

- In carantina instituționalizata se afla 32 de persoane. The post 52 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2! Situația din fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 52 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2! Situația din fiecare județ Credit autor: Realitatea…

- Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 731 The post CORONAVIRUS 22 IUNIE. 41 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CORONAVIRUS 22 IUNIE. 41 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Credit autor: Realitatea…

- SONDAJ CURS: Cei mai populari politicieni romani, in luna iunie. Cine are cea mai mare incredere din randul alegatorilor SONDAJ CURS: Cei mai populari politicieni romani, in luna iunie. Cine are cea mai mare incredere din randul alegatorilor Președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și…

- In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.671. Dintre acestea, 315 sunt internate la ATI. The post Bilanț coronavirus 7 iunie: 89 de cazuri noi, 16 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 7 iunie: 89 de cazuri…

- 485 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț coronavirus 27 mai: 307 de noi infectari și 39 de decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 27 mai: 307 de noi infectari și 39 de decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source