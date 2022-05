Ce include un serviciu de gazduire web de la Hosterion? Pentru ca tu si afacerea ta sa fiti prezenti in online, ai nevoie de un mod de a aparea in spatiul digital, de un loc al tau de unde afacerea ta sa infloreasca si sa fie vizibila. Astfel, cu pachetul potrivit de gazduire web acest element nu este doar un Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unui polițist de frontiera, șef-adjunct al IGPF i-au fost sustrase din mașina de serviciu mai multe bunuri, printre care legitimația de serviciu și arma din dotare. Cazul a avut loc ieri 1 mai. IGP și SPIA cerceteaza circumstanțele.

- Locatarii unui bloc din Pitesti au gasit, marti dimineata, in scara blocului, trupul fara viata al femeii de serviciu, cadavrul prezentand numeroase leziuni provocate prin ardere. Primele verificari facute de Politie arata ca langa cadavru au fost gasite o bricheta si o sticla de vodca, insa niciun…

- In ziua de 9 aprilie la orele 20.35, echipajul de serviciu din cadrul Politiei Orasului Dolhasca, aflandu-se de serviciu pentru controlul si supravegherea traficului, rutier pe raza orașului Dolhasca, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 38 de ani din satul Dolheștii Mici. S-a…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, in februarie 2022, de 9.718 de persoane, cu 38 mai multi comparativ cu luna anterioara, cei mai multi, respectiv 4.514, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un video pe contul lui de Instagram, in care anunta ca este in continuare la Kiev. Zelenski neaga informatiile conform carora ar fi parasit orasul."Lucrez la Kiev, la serviciu. Nimeni nu a plecat nicaieri", a scris Volodimir Zelenski alaturi de clipul…

- Procuratura Anticorupție Oficiul Sud a expediat în instanța de judecata pe data de 17 februarie cauza penala de învinuire a primarului orașului Vulcanești, UTA Gagauzia, Victor Petrioglu, pentru savârșirea infracțiunii de depașire a atribuțiilor de serviciu. Acesta este…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, in zona localitații Otvești. Un polițist in varsta de 30 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un șofer care a intrat pe contrasens. Omul legii era in drum spre serviciu.