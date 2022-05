Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 02 - 08 mai 2022, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 168 de evenimente cu documentarea a 206 persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: - 74 de incalcari ale regimului zonei de…

- Poliția de frontiera anunța incalcarile depistate la frontiera din ultimele 24 de ore. Astfel au fost inregistrate patru treceri ilegale, iar 13 persoane au fost documentate pentru ca au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere.

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 20 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.050 persoane și 122 autovehicule. Din cele 1.050 persoane,…

- In perioada 11 - 17 aprilie 2022, la „frontiera verde” și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 138 de evenimente cu documentarea a 163 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova. Mai exact, au fost inregistrate: - 58 de incalcari…

- In perioada 28 martie - 3 aprilie 2022, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 161 de evenimente cu documentarea a 243 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: - 50 de incalcari ale regimului…

- In perioada 7 - 13 martie 2022, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 360 de evenimente cu documentarea a 469 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: - 41 de incalcari ale regimului zonei…

Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca la momentul actual se menține trafic intensiv in 9 puncte de trecere a frontierei.

- In legatura cu supraincarcarea punctelor de trecere a frontierei Mayaki-Udobnoe-Palanka și Starokazachie-Tudora (timpul liniei de transport de 1 km este de aproximativ 8 ore), Poliția de Frontiera a Republicii Moldova recomanda in special puncte de control alternative, unde timpul trecerii frontierei…