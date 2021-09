Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 29 046 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 14 495 traversari persoane, dintre care 6 181 treceri la frontiera moldo-romana, 3 869 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 445 treceri…

- Locuitorii din Balti isi vor alege noul primar in 21 noiembrie. Decizia a fost luata in unanimitate la sedinta de marti a Comisiei Electorale Centrale.Potrivit CEC, devizul estimativ de cheltuieli pentru alegerile din Balti este de aproape 5 milioane de lei.

- Alegerile pentru Adunarea Populara a Gagauziei se apropie cu pași rapizi. Liderul PSRM, Igor Dodon, anunța ca Blocul Comuniștilor și Socialiștilor participa la alegeri pe o lista comuna, fiind desemnați candidați in 21 de circumscripții electorale”. Acesta precizeaza ca BCS susține suplimentar mai mulți…

- Comisia Electorala Centrala a acreditat cinci observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor in Adunarea Populara a UTA Gagauzia din 19 septembrie curent. Membrii CEC au aprobat, in ședința de astazi, acreditarea a doi observatori din partea Consiliului Adunarii Interparlamentare a statelor-membre…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) vor participa in aceeași formula și la alegerile din Adunarea Populara a Gagauziei, care vor avea loc in toamna anului 2021. Informația este confirmata de liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luata la 14 iulie, la ședința Consiliului Republican al Partidului…

- PSRM și PCRM a decis ca vor participa intr-un bloc și la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.