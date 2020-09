Stiri pe aceeasi tema

- Datele analizate de Directiile de Sanatate Publica si Institutul de Sanatate Publica arata ca aproape patru la suta din populația țarii a capatat imunitate la COVID 19. Cele doua institutii au interpretat analizele a aproape 8.000 de romani, informeaza Europa FM.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat…

- Cadrele didactice din invatamantul primar se pot testa gratuit, incepand de marti, pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, in peste 140 de centre de recoltare MedLife din tara, potrivit unui comunicat al companiei private. Invatatorii se pot testa in intervalul 1 – 14 septembrie 2020. „Demersul…

- Aproximativ trei sferturi din populația globului ar fi dispusa sa se vaccineze anti-coronavirus, daca ar aparea un astfel de vaccin, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial. Institutul a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari transmite Digi24. Dar experți…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Nelui Tataru și-a anunțat vizita urgenta la DSP București, dupa ce jurnaliștii Antena 3 au dezvaluit ca instituția a ascuns infectarea unui medic epidemiolog și nici nu a luat masurile obligatorii de izolare și carantinare a persoanelor cu care acesta a intrat in contact. Medicul a fost testat pozitiv…

- Opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, dupa ce cu o zi inainte fusese depistat primul caz de coronavirus din unitate. Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz, transmite…