- Occidentul vede Moldova ca pe o "noua Ucraina", in timp ce presedintele tarii, Maia Sandu, este "nerabdatoare sa adere la NATO" si este gata pentru unirea Moldovei cu Romania, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat joi jurnalistului Dmitri Kiselev, relateaza agentia…

- Rusia iși consolideaza forțele in Ucraina, dar forțele armate ucrainene rezista in luptele aprige pentru orașul Soledar din estul țarii, a declarat joi, 12 ianuraie, viceministrul ucrainean al aparari, Hanna Maliar, transmite Reuters . De asemenea, oficialul ucrainean susține ca rusii nu tin cont de…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Un tinar vultur negru pe nume Djuranlyi, care a fost vazut in Moldova in primavara anului trecut, a murit pe malul Marii Caspice in Iran. Despre aceasta a anunțat, pe 11 ianuarie, Societatea Moldoveneasca pentru Protecția Pasarilor și a Naturii. Zborurile pasarii au fost urmarite de ornitologi nu doar…

- De cateva luni, rușii de la gigantul petrolier Lukoil cauta sa vanda businessul din Romania și Republica Moldova compus din rețele de benzinarii, depozite petroliere și rafinaria Petrotel de la Ploiești, conform unor surse de pe piața, scrie Radiochisinau . Motivul principal al retragerii sunt sancțiunile…